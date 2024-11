Tomasz Jakubiak to jeden z bardziej znanych polskich kucharzy. Można go było oglądać m.in. w show "MasterChef". Kilkanaście tygodni temu okazało się, że zmaga się on z groźnym nowotworem, który zaatakował jego kręgosłup.

Reklama

TVN wydał komunikat ws. Tomasza Jakubiaka

Stacja TVN powoli rusza z produkcją kolejnego sezonu programu "Master Chef Nastolatki", w którym Jakubiak również był jurorem. W roli oceniających ponownie zobaczymy Dorotę Szelągowską i Michela Moran. Czy na plan wróci również zmagający się z chorobą Tomasz Jakubiak?

Z komunikatu, jaki opublikowała stacja wynika, że wszyscy na ten powrót liczą. Dorota Szelągowska i Michel Moran ponownie ocenią młodych i utalentowanych kucharzy. Wierzymy, że już niebawem dołączy do nich także Tomek Jakubiak!- czytamy.

Tomasz Jakubiak przeszedł kolejną chemię. O co prosi go Dorota Szelągowska?

W miniony weekend w "Dzień dobry TVN" wyemitowany został materiał, który pokazał jak kucharz walczy z chorobą i jak w tej walce wspiera go żona.To moja ósma chemia już i przechodzę przez to gładko. Chociaż przy każdej kolejnej chemii bardziej się boję niż wcześniej, bo [one] wywołują osłabienie ciała, wymioty - mówił Jakubiak.

Tomasz Jakubiak komunikatu stacji a propos jego powrotu i słów Doroty Szelągowskiej, która zwróciła się bezpośrednio do kolegi. Tomek, bardzo proszę zdrowieć i bardzo proszę, żebyś pojawił się przynajmniej w finale, bo to tak nie może być, że zostałam tutaj na pastwę Michela. Tęsknimy - powiedziała na nagraniu.

Tomasz Jakubiak odpowiada Dorocie Szelągowskiej ws. "Master Chefa"

Reklama

Co odpowiedział na te słowa Jakubiak? Kochanie, co ty gadasz za głupoty. Zostawiłem cię w najlepszych rękach, jakie tylko są możliwe. Spójrz na te delikatne paluszki tego 60-latka. Są niczym wołowinka Kobe prosto z Japonii, więc na pewno zajmie się tobą bardzo, ale to bardzo dobrze - mówi kucharz i juror "Master Chefa".

Poza tym on ma w sobie tyle wrażliwości, miłości i empatii w sobie, że ten program przelecicie na skrzydełkach. Michel, ty masz nieco trudniejsze zadanie, bo - jak wiadomo - ciocia Dorotka wymaga specjalnej troski i jej nadpobudliwość jest dużo większa niż nas dwóch razem i to nie jest proste do okiełznania. Mam nadzieję, że dasz radę beze mnie, a ja staram się jak tylko mogę, żeby do was oczywiście dołączyć. Mam nadzieję, ze zdrowie mi pozwoli na to, żeby chociaż na ostatnie odcineczki zawitać, spróbować i przede wszystkim poznać śmiałków, którzy wystartowali w tej kolejnej, cudownej edycji "MasterChef Nastolatki" - słyszymy z jego ust.

Na koniec Tomasz Jakubiak dodał, że trzyma kciuki za jurorów. Trzymam też za was kciuki, bo to będzie fenomenalna edycja. Jestem pewien, że sobie poradzicie i beze mnie. Bez tego rozkosznego grubaska, który stał się już chudzinką - stwierdził.