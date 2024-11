Tomasz Wolny w Kanale Zero zadebiutował we wtorek 12 listopada. W pierwszym odcinku nowego cyklu opowiadał o zawodowych ścieżkach znanych osób.

Nowe otwarcie

Reklama

Dziennikarz odniósł się do swojej sytuacji. Informacja o tym, że już nie pracuje w TVP dotarła do niego, gdy wrócił z długich, rodzinnych wakacji. Lądujemy w nieco innej Polsce. Zawodowo dla mnie to [było] dość twarde lądowanie. Ale nie od dziś wiadomo, że gdy ktoś zamyka przed tobą drzwi, to trzeba się otworzyć na nowe opcje - powiedział.

"Nowemu szefostwu zabrakło klasy i odwagi, by przekazać to osobiście, ale w rozmowach z moimi koleżankami i kolegami, jedyny zarzut, jaki podniesiono to kwestia mojej wiary. Nawet nie ma sensu tego komentować" - napisał kilka miesięcy temu Tomasz Wolny w mediach społecznościowych.

Kto z TVP pracuje w Kanale Zero?

Tomasz Wolny to kolejna osoba w zespole Kanału Zero, która w ostatnich latach była związana z Telewizją Polską. Od wiosny br. kanał współtworzą Arleta Bojke, Maria Stepan, Izabella Krzan oraz Tomasz Kammel.