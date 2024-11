10 stycznia 2023 r. premierę miała biografia księcia Harry'ego pt. "Ten drugi". Royals ujawnił tam m.in., że miał doświadczenie z marihuaną, kokainą i grzybami halucynogennymi.

Donald Trump mówiło o deportacji księcia Harry'ego

Każdy, kto ubiega się o amerykańską wizę, musi odpowiedzieć na pytanie, czy zażywał bądź zażywa narkotyki. Donald Trump zaczął więc wątpić w prawdomówność księcia w tej kwestii i zażądał, by jego wiza została anulowana. Wiązałoby się to z deportacją arystokraty.

"Zdradził królową"

Co więcej, podczas rozmowy z "Daily Express US" Donald Trump podkreślił, że gdyby to zależało od niego, nie darzyłby syna króla Karola III żadnymi specjalnymi względami, takimi jak np. przyznanie mu ochrony, co stało się za rządów Joe Bidena. "Nie chroniłbym go. Zdradził królową. To niewybaczalne. Gdyby to zależało ode mnie, byłby zdany sam na siebie" - stwierdził Donald Trump.

Co zdradził syn Donalda Trumpa?

Podczas kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi temat ten powrócił. Syn Donalda Trumpa, Eric, w wywiadzie dla "Daily Mail" ujawnił, jak się może ta sprawa potoczyć, jeśli jego ojciec wygra wybory.

"Szczerze mówiąc, nie dbam o księcia Harry'ego i myślę, że USA także. (...) Nie obchodzi mnie, czy brał narkotyki. To nic nie znaczy. Mogę powiedzieć, że nasz ojciec i cała nasza rodzina mają wielki szacunek dla monarchii. (...) Nikt nie jest nim zainteresowany (księciem Harry'm – przyp. red.)" – podsumował.