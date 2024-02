Księcia Harry'ego przez wielu jest uważany za czarną owcę brytyjskiej rodziny królewskiej. Młodszy syn króla Karola III wywołał skandal, gdy razem z żoną, Meghan Markle w 2020 r. postanowił zrezygnować z monarszych obowiązków i przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych. Od tamtej pory książę Harry i Meghan Markle opowiadają, jak byli szykanowani przez królewską rodzinę.

Reklama

Książę Harry myśli o amerykańskim obywatelstwie?

Niedawno książę Harry powiedział w wywiadzie w "Good Morning America", że przeszła mu przez głowę myśl o uzyskaniu amerykańskiego obywatelstwa, choć nie jest to dla niego w tej chwili sprawa najważniejsza. Tu trzeba zwrócić uwagę, że proces ubiegania się Harry'ego o obywatelstwo w USA byłby trudny ze względów prawnych. By otrzymać zieloną kartę, 39-latek musiałby m.in. zrezygnować z królewskich tytułów i wyrzec się wierności jakiemukolwiek "zagranicznemu monarsze" - w tym przypadku własnemu ojcu.

Reklama

Czy książę Harry może liczyć na przychylność Donalda Trumpa?

Co myśli o tym, by książę Harry został "prawdziwym Amerykaninem" republikański polityk i były prezydent USA Donald Trump? W "Daily Express" Trump stwierdził, że jeśli zostanie ponownie prezydentem, to zleci sprawdzenie wniosku wizowego księcia.

"Nie chroniłbym go. Zdradził królową. To jest niewybaczalne. Gdyby to zależało ode mnie, zostałby sam"- przyznał.

Według ustaleń portalu TMZ, Trump skrytykował też administrację Bidena, nawiązując do wspomnianego wcześniej skandalu z odmową ujawnienia wniosku wizowego księcia, a także przysłowiowym przymknięciem oka na wyznanie o narkotykach.

"Myślę, że byli dla niego zbyt łaskawi po tym, co zrobił" - stwierdził Donald Trump.