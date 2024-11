78-latek ma piątkę dzieci z trzema kobietami. Kai Madison Tump jest najstarszą wnuczką z 10 wnucząt Donalda Trumpa. Kai jest córką modelki Vanessy Trump i Donalda Trumpa jr. Syn Trumpa rozwiódł się z Vanessą w 2018 roku. Urodzona w maju 2007 roku Kai to pierwsza z ich pięciorga dzieci. Imię Kai nadano dziewczynce na cześć jej pradziadka, Kaia Ewansa, duńsko-amerykańskiego muzyka jazzowego.

Donald Trump - normalny dziadek

Kai pojawiła się na konwencji Republikanów, by wesprzeć Trumpa w walce o fotel prezydenta USA. Zdobyła się wówczas na zwierzenia. Wg jej słów Donald Trump to dziadek wprost idealny. Dla mnie jest po prostu normalnym dziadkiem. Daje nam cukierki i napoje gazowane, gdy nasi rodzice nie patrzą. Zawsze chce wiedzieć, jak nam idzie w szkole - cytował jej słowa "The New York Times".

Kai Madison Trump - utalentowana golfistka

Dziewczyna wspomniała wówczas o pasji, która łączy ją i jej dziadka - to gra w golfa, w której Kai odnosi sukcesy. Dwa lata temu wygrała klubowe mistrzostwa kobiet w tym sporcie, które odbyły się w ośrodku golfowym Trumpa w West Palm Beach na Florydzie. Gdy jej dziadek został postrzelony, napisała: "Kochamy cię dziadku. Nigdy nie przestawaj walczyć!".

Talent do golfa został doceniony przez Uniwersytet w Miami, gdzie dziewczyna będzie kontynuować swoją sportową karierę. "Jestem super podekscytowana, że będę reprezentować Uniwersytet w Miami" - ogłosiła na Instagramie w sierpniu 2024 r. Jej profil jest niemal w całości poświęcony golfowej pasji.

"Gratulacje dziadku, kocham Cię!"

6 listopada Kai pojawiła się u boku Donalda Trumpa podczas jego przemówienia. Stała obok Ivanki Trump, Jareda Kushnera oraz Barrona i Melanii Trump. Dziewczyna założyła błyszczącą cekinami, ciemną sukienkę . "Nikt nie pracuje ciężej, ani nie dba bardziej o Amerykanów. Gratulacje dziadku, kocham Cię!" - napisała w poście, który zamieścił w mediach społecznościowych.