Komunikat w sprawie pogrzebu Elżbiety Zającówny przekazał Związek Artystów Scen Polskich. Jak się okazuje, pożegnanie aktorki odbędzie się 6 i 7 listopada, w Warszawie i w Krakowie.

Reklama

Informacje o pogrzebie Elżbiety Zającówny

"Pogrzeb Elżbiety Zającównej. Msza święta żałobna odbędzie się w środę w 6 listopada 2024r. o 12:00 w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie przy placu Teatralnym 18. Aktorka 7 listopada o 13:40 spocznie na cmentarzu Grębałów w Krakowie (ul. Karola Darwina)" - napisano na profilu związku na Facebooku. Do wpisu dołączony został nekrolog.

Kariera Elżbiety Zającówny

Elżbieta Zającówna urodziła się 14 lipca 1958 roku w Krakowie. We wrześniu 1980 roku debiutowała na deskach Teatru Na Targówku w Warszawie w musicalu "Cabaretro" w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego. W 1981 roku ukończyła Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

W tym samym roku, jeszcze jako studentka, debiutowała w filmie "Vabank" Juliusza Machulskiego. Potem zagrała m.in. w "Seksmisji", "Nadzorze" i "O-bi, o-ba. Końcu cywilizacji". Ogromną popularność przyniosła jej rola w kultowym serialem "Matki, żony i kochanki". Dzięki roli Hanki Trzebuchowskiej Zającówna zyskała ogromną rozpoznawalność. Aktorka z dużym powodzeniem występowała też w teatrze.

Choroba Elżbiety Zającówny

Elżbieta Zającówna zmagała się z chorobą Von Willebranda, zaburzeniem krzepnięcia krwi. Wpłynęło to na jej decyzje dotyczące życia zawodowego. "Kiedy poważnie zachorowałam, zrozumiałam, co jest w życiu najważniejsze. Zmieniło się moje podejście do zawodu" - przyznała w rozmowie z "Vivą".