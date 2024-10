Znana z "Pytania na śniadanie" i TVP Polonia prezenterka telewizyjna Paulina Drażba w maju zdradziła, że jest w ciąży. Posypały się gratulacje.

"Czekałam 39 lat"

Moja ciąża jest bardzo wyjątkowa, na którą czekałam 39 lat (...) Pracując tu jako młoda dziewczyna, marzyłam o tym, żeby mieć syneczka, ale nigdy nie mogłam go mieć... Natomiast w moim życiu zdarzył się ogromny cud (...) Dla mnie to było ogromne zaskoczenie. Zawsze wierzę w to, że marzenia się spełniają, ale to było marzenie totalnie nieosiągalne - mówiła gwiazda w "Pytaniu na śniadanie".

Małżeństwo Pauliny Drażby

Paulina Drażba i warszawski restaurator Jerzy Kamiński pobrali się w 2011 r. Wówczas zdecydowali się na cywilną ceremonię. Z okazji swojej 10. rocznicy postanowili odnowić przysięgę, jednak tym razem postawili na ślub kościelny. Mąż prezenterki stroni od blasku fleszy. Parę razy jednak towarzyszył żonie "na salonach".

Synek już jest na świecie

Paulina Drażba w środę 23 października urodziła bowiem zdrowego synka. Chłopiec otrzymał na imię Stanisław i już wkrótce "przejmie profil" gwiazdy na Instagramie. Teraz dziennikarka o tym poinformowała w mediach społecznościowych.

Celebrytka dołączyła do posta krótkie wideo, w którym zmontowała razem ujęcie jeszcze z okresu ciąży oraz już po narodzinach Stasia. "Breaking news! Witajcie! To ja, Staś. Urodziłem się dokładnie tydzień temu i przejmuję ten profil" - czytamy na profilu Pauliny Drażby.

Posypały się gratulacje od fanów i znajomych Pauliny Drażby. Życzenie złożyły m.in. Agnieszka Włodarczyk, Monika Richardson, Olga Nowicka czy Laura Łącz.