Maja i Grzegorz Hyży zasłynęli występem w "X-Factorze" w 2013 r. Tuż po zakończeniu nagrań do programu rozwiedli się. Gdy Maja i Grzegorz Hyży zgłosili się do "X-Factora" byli parą od kilka lat. Poznali się w Poznaniu, gdzie chodzili do klubu karaoke. Maja wzięła ślub z Grzegorzem Hyży, gdy miała 23 lata i niedługo potem urodziła dwójkę dzieci, bliźniaków Wiktora i Alexandra. Dziś Maję i Grzegorza Hyży łączy już tylko wspólne nazwisko i dwójka dzieci. Gwiazdor ułożył sobie życie na nowo. Jego wybranką została Agnieszka Popielewicz, dziennikarka i prezenterka. Także Maja ma nowego partnera, to Grzegorz Kozak - urodziła już dwójkę jego dzieci.

Oficjalne przeprosiny Mai Hyży

W poniedziałek rano na instagramowym profilu Mai Hyży pojawiło się oświadczenie, w którym publicznie przeprosiła byłego męża, Grzegorza Hyżego. Jeszcze jakiś czas temu media donosiły, że piosenkarz postanowili przenieść spór z eksżoną na salę sądową. W opublikowanych przeprosinach wspomniano o naruszeniu dóbr osobistych Grzegorza.

"Ja, Maja Hyży, przepraszam Grzegorza Hyży za naruszenie jego dóbr osobistych - dobrego imienia, czci, godności oraz prawa do prywatności w moim poście na portalu Instagram z dnia 22 kwietnia 2021 roku" - czytamy.

W krótkim wpisie dołączonym do oświadczenia Maja podkreśliła, że jej krok jest efektem ugody i ma tym samym nadzieję na "nowe rozdanie". Wspomniała również o "obustronnym pojednaniu".

Maja Hyży: dzieci są najważniejsze

W związku z wypracowaną ugodą i chęcią obustronnego pojednania zamieszczam powyższe przeprosiny. Mam nadzieję, że przed nami nowe rozdanie - napisała w opisie posta Maja, dodając hasztag "dzieci są najważniejsze".

Wcześniej były zarzuty o nękanie i manipulacje

Przypomnijmy, że 22 kwietnia 2021 roku na profilu Mai Hyży pojawił się obszerny post, w którym ta zarzuciła eksmężowi m.in. nękanie czy manipulacje. Sugerowała też, że jest przez niego szpiegowana i apelowała, aby "wreszcie zniknął z jej życia". Jej wpis uzyskał niemal 22 tysiące reakcji.