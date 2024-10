Księżna Kate została przyjęta do szpitala 16 stycznia, by poddać się operacji jamy brzusznej. Zniknęła potem z pola widzenia. W marcu ogłosiła, że ma raka i jest poddawana leczeniu. Z kolei we wrześniu poinformowała, że zakończyła chemioterapię.

Wyjątkowe spotkanie

Księżna Kate wraca do pełnienia obowiązków publicznych. Wzięła udział w paradzie Trooping the Color oraz była na finale turnieju tenisowego na Wimbledonie. Teraz księżna Kate spotkała się z młodziutką fotografką, którą zaproszono do zamku w Windsorze. Na oficjalnym profilu księżnej i księcia Walii na Instagramie pojawiła się relacja z tego wydarzenia.

"Utalentowana młoda fotografka, której kreatywność i siła zainspirowały nas obojga. Dziękujemy za podzielenie się z nami swoimi zdjęciami i historią" - napisano pod zdjęciami. 16-letnia Liz Hatton marzyła o spotkaniu z księżną Kate i księciem Williamem. Kilka lat temu zdiagnozowano u dziewczyny rzadką i agresywną postać raka.

Podczas uwiecznionego na fotografiach spotkania księżna Kate przytuliła młodą dziewczynę, wyrażając zachwyt nad jej fotograficzną pasją. Wspólnie z Williamem zapozowali wraz z 16-latką, jej rodzicami i młodszym bratem do pamiątkowego zdjęcia opublikowanego na Instagramie.

Zachwyt fanów

Fani księżnej są zachwyceni. "Cudownie znów widzieć naszą księżną w publicznych wydarzeniach; Wspaniale widzieć Kate, wygląda pięknie i z klasą jak zawsze" - pisali internauci.