Jeden z dwóch lekarzy, którzy oskarżeni są o przyczynienie się do śmierci gwiazdy "Przyjaciół" Matthew Perry'ego, przyznał się do nielegalnego handlu ketaminą. Perry zmarł z powodu przedawkowanie tej substancji. Doktor Mark Chavez oddał władzom swój paszport i licencję uprawniającą do wykonywania zawodu. Grozi mu do 10 lat więzienia.