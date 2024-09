Księżna Kate podzieliła się z internautami nowymi informacjami na temat swojego zdrowia. W najnowszym poście na Instagramie ogłosiła, że zakończyła już chemioterapię. Nie oznacza to jednak, że księżna jest już w pełni zdrowa. Wspomniała, że przed nią długa droga.

Jeszcze nie jest w pełni zdrowa

Na oficjalnym profilu księżnej Walii na Instagramie opublikowano jej oświadczenie. "Wraz z końcem lata, nie mogę wyrazić, jaka to ulga, że wreszcie zakończyłam leczenie chemioterapią. Ostatnie dziewięć miesięcy były dla nas jako rodziny niewiarygodnie trudne. Życie, które znasz, może się zmienić w jednej chwili, a my musieliśmy znaleźć sposób, aby poruszać się po wzburzonych wodach i nieznanej drodze" - czytamy.

Księżna dodała, że zanim będzie w pełni zdrowa minie jeszcze trochę czasu. "Robię, co mogę, aby pozostać wolną od raka, teraz skupiam się na tym. Mimo że skończyłam chemioterapię, moja droga do wyleczenia i pełnego powrotu do zdrowia jest długa i muszę nadal przyjmować każdy dzień taki, jak nadejdzie" - napisała księżna.

Księżna chce już pracować

Żona brytyjskiego następcy tronu bardzo chce już wrócić do pełnienia swoich obowiązków. "Nie mogę się doczekać powrotu do pracy i podjęcia kilku kolejnych publicznych zobowiązań w najbliższych miesiącach, kiedy będę mogła. Pomimo wszystkiego, co minęło, wchodzę w ten nowy etap powrotu do zdrowia z odnowionym poczuciem nadziei i uznania życia" - wyznała księżna Kate.

Podziękowanie za wsparcie

Księżna Walii podziękowała też za wszelkie wsparcie, które otrzymała od poddanych w tym trudnym czasie. Wspomniała też o innych osobach, które zmagają się z chorobą nowotworową. "William i ja jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie, które otrzymaliśmy. Czerpaliśmy ogromną siłę od wszystkich, którzy pomagają nam w tym czasie. Dobroć, empatia i współczucie naprawdę podnosiły na duchu. Do wszystkich, którzy kontynuują swoją własną przygodę z rakiem – pozostaję z wami, ręka w rękę, ramię w ramię. Z ciemności może wyjść światło, więc niech światło świeci jasno" - dodała księżna.

Kilka trudnych miesięcy

W marcu księżna Kate ogłosiła, że choruje na raka. Żona księcia Williama wycofała się z pełnienia oficjalnych obowiązków. W styczniu przeszła operację jamy brzusznej i zniknęła z pola widzenia. Zaczęły się mnożyć plotki. Wtedy zdecydowała wyjawić prawdę.