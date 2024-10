Maciej Maleńczuk od wielu lat słynie nie tylko ze swoich przebojów, które stworzył m.in. z zespołem Pudelsi, ale też ostrego i ciętego języka. Ostatnio często wypowiada się na temat młodszych kolegów z branży.

Maciej Maleńczuk ocenił młodych artystów. Padły gorzkie słowa

W najnowszym wywiadzie, który przeprowadzili z nim Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski, ponownie wbił szpilę kilku artystom. Dosadnie postanowił wypowiedzieć się na temat Dawida Podsiadło, o którym wypowiadał się już kilka razy. Nie omieszkał również skrytykować Smolastego. Maleńczuk w swojej wypowiedzi wrócił do ostatnich wydarzeń a dokładnie odwołanych przez artystę występów.

Całkiem niedawno w moim programie w TVN-ie bardzo mocno, bardzo wyraziście skomentowałeś "domniemaną kontrowersyjność Dody", "piosenkarski talent Dawida Podsiadło", "umiejętności rytmiczne Maty" i teraz pytanie: czy to jest efekt twojej meta świadomości warsztatowej i artystycznej, czy taka lekka już gorycz bluesowego seniora? - powiedział Wojewódzki.

Maciej Maleńczuk stwierdził, że z pewnością w jego wypowiedziach "jest trochę goryczy".

Maciej Maleńczuk wbija szpilę Smolastemu. Takie słowa padły

Sumą tych wszystkich osób, które wymieniłeś, jest obecnie Smolasty, który raz na zawsze udowadnia wszystkie moje tezy - stwierdził artysta.

Dodał, że jedynym raperem, który ma czasem coś do powiedzenia jest Taco Hemingway. Gdy Wojewódzki zaczął drążyć temat, Maleńczuk ocenił, że Smolasty "nie umie śpiewać".

Ty naprawdę uważasz, że dzisiaj podstawową kategorią, gdy ktoś wychodzi na scenę, jest umiejętność śpiewania?- zapytał Wojewódzki.

Przez tę całą sytuację ze Smolastym, że on tam zawalał koncerty itd., zaczęły się pojawiać na TikToku fragmenty jego różnych występów, bo tak to nawet nie wiedziałem, co on robi. [...] Prawdopodobnie wynajął jakąś agencję do ocieplenia wizerunku i zaczęły się pojawiać fragmenty różnych jego wykonań. Gość jest beznadziejny! Kompletnie nie potrafi śpiewać, widownia drze mordę za niego - odpowiedział Maleńczuk.