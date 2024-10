Concetta Gangi urodziła się 26 września 1946 r. w Katanii. Włoska piosenkarka na scenie występowała pod pseudonimem Farida, co w języku arabskim oznacza "cukierek".

W 1970 r. na festiwalu Cantagiro Farida poznała Czesława Niemena. Została zaproszona na festiwal w Sopocie. Między polskim artystą i Włoszką wybuchł wtedy płomienny romans. Sprawa była o tyle trudna, że oboje mieli już rodziny.

Romans Faridy i Czesława Niemena

"Czułam, jak pomiędzy mną i Czesławem Niemenem, który wówczas również się tam pojawił, rodzi się trudne do wyjaśnienia, niespotykane porozumienie dusz. Zaskakujące, tym bardziej że przecież wcześniej kompletnie się nie znaliśmy. Pamiętam tylko, że tak bardzo wystraszyłam się tego, co wtedy się we mnie rodziło, że świadomie i wbrew sobie zaczęłam po prostu go unikać" - opowiadała Farida w rozmowie z 2019 r. ze Sławkiem Orwatem na blogu "Muzyczna Podróż".

Farida pod koniec lat sześćdziesiątych zdobyła dużą popularność we Włoszech. Sycylijka miała na swoim koncie występy na kilkunastu festiwalach i przeglądach wokalnych, nagrała parę przebojów, a jej utwór "Superman" znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu "Trzech supermenów w Tokio". Czesław Niemen ma początku lat siedemdziesiątych był już wielką gwiazdą w Polsce.

Farida wyjechała z Polski i zrezygnowała z bólem serca z miłości do Niemena, gdy okazało się, że jej ojciec ciężko zachorował. "Wraz z pojawieniem się tego uczucia, bardzo poważnie zachorował mój tato. Jestem osobą głęboko wierzącą i kocham Jezusa z całego serca. Podczas jednej z modlitw złożyłam mu obietnicę, że jeśli sprawi, że mój ojciec wyzdrowieje, wrócę do Włoch" - powiedziała we wspomnianym wywiadzie. Resztę życia spędziła u boku męża, z którym doczekała się dwójki dzieci, jednak nie zapomniała o dawnej miłości.

Farida: "Czesław Niemen był miłością mojego życia"

W 2020 r. przyjechała do Polski. Po koncercie "W hołdzie Czesławowi Niemenowi", który odbył w Gdańsku, powiedziała, że polski artysta był "największą miłością jej życia" oraz że "wciąż nosi go w swoim sercu". Rok później znów przybyła do Polski i odwiedziła jego grób. W 2022 r. z kolei została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej oraz za rozwijanie polsko-włoskiej współpracy kulturalnej.

Farida kontynuowała karierę artystyczną we Włoszech. Współpracowała m.in. z kultowym już Renato Zero. W ubiegłym roku wzięła udział we włoskim programie "The Voice Senior" jako uczestniczka. Została szybko wyeliminowana, a włoska prasa pisała oburzona, że jurorzy ją upokorzyli.