Majka Jeżowska kilka razy dostawała propozycję wzięcia udziału w "Tańcu z gwiazdami" i przez pewien czas konsekwentnie odmawiała. W końcu udało się ją namówić i zachwyca kondycją oraz tanecznymi umiejętnościami. 64-latka jest najstarszą uczestniczką programu i pokazuje wszystkim, że wiek to tylko liczba.

Majka Jeżowska w ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" tańczyła country. Razem z Michałem Danilczukiem zaprezentowali dynamiczny układ choreograficzny. Nikt jednak nie wiedział, że piosenkarka ma krwawiące rany na stopie. Niestety, nie były one wystarczające dobrze zabezpieczone i wdało się, poważnie wyglądające, zakażenie.

Majka Jeżowska miała wypadek

"Ci co mnie znają, wiedzą, że nie lubię się użalać nad sobą, znoszę dzielnie ból, zaciskam zęby i tańczę dalej… i dlatego czasem są zaskoczeni, kiedy tracę siłę i brakuje mi energii. Tydzień temu podczas prób do odcinka 2 @tanieczgwiazdami wydarzył się wypadek podczas którego mocno się potłukłam, zdarłam skórę z prawego kolana i zraniłam mocno lewą nogę i to w miejscu, które w tańcu najczęściej się zgina czyli na łączeniu stopy z łydką" - opowiada Majka Jeżowska na Instagramie.

"Polała się krew, medyk opatrzył rany, zabandażował i… nie powinnam była słuchać innych, żeby je zdjąć do zatańczenia tanga. W rezultacie w trakcie tańca miałam na krwawiących ranach dużo mniejsze, niewidoczne dla widzów plastry. Wydawało się, że rany się zagoją i przez kolejny tydzień mocno trenowaliśmy z tancerzami bardzo trudny i wymagający dla moich rannych nóg taniec »country«" - napisała Majka Jeżowska.

Wdało się zakażenie

Okazuje się, że do rany wdarło się zakażenie, co może skutkować rezygnacją z dalszego udziału w "Tańcu z gwiazdami".

"Dzisiaj okazało się, że do lewej rany długiej na 12 cm wdarło się zakażenie i sprawa jest poważna i bolesna. W takiej sytuacji lekarz zaleca zdarcie martwej tkanki, dokładne czyszczenie rany i tydzień unieruchomienia zakażonej nogi. Ale to oznaczałoby koniec mojej przygody z tańcem. To nie są żarty. Nie wiem, co robić… trzymajcie kciuki, żeby silny antybiotyk, który przyjmuję, powstrzymał zakażenie" - poinformowała fanów gwiazda.