Informację o śmierci Roberta Smoktunowicza zamieściła w sieci jego partnerka Marzena Gajewska. Robert Smoktunowicz w latach 2001-2007 był prawnikiem, byłym senatorem Platformy Obywatelskiej. Jego pierwszą żoną była dziennikarka Hanna Lis. Po rozwodzie związał się z Zofią Ragankiewicz, z którą miał dwoje dzieci.

Reklama

Postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci

Jak wynika z informacji "Super Expressu", śledztwo ma zbadać okoliczności śmierci Roberta Smoktunowicza. Prowadzi je prokuratura Warszawa-Żoliborz. "Rzeczywiście prowadzimy postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Osoby najbliższe z kręgu denata złożyły zawiadomienie dotyczące zabezpieczenia ciała i przeprowadzenia sekcji zwłok. Ta sekcja została zlecona i przeprowadzona" - mówił w rozmowie z "Super Expressem" prok. Piotr Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jak jednak dodał, na wyniki badań trzeba będzie poczekać.

"Na szczegółowe wyniki trzeba będzie poczekać nawet do trzech miesięcy. Wstępnie mogę powiedzieć, że nie było wskazania, by do śmierci doszło w wyniku działania osób trzecich. (...) Śledztwo w tym kierunku to standardowa procedura i kwalifikacja, gdy pojawia się tego typu prośba o jego przeprowadzenie. Teraz będziemy ustalać szczegóły w tej sprawie" - zapowiedział Piotr Skiba.

Pogrzeb Roberta Smoktunowicza

18 września rodzina i bliscy pożegnali zmarłego Roberta Smoktunowicza na Powązkach Wojskowych. Wśród obecnych na pogrzebie byli między innymi Ryszard Kalisz z żoną Dominiką Lis i Daniel Olbrychski.