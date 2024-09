Zygmunt Solorz stoi na czele Grupy Polsat Plus. Jest jej założycielem oraz głównym akcjonariuszem. Podobno nad firmą zaczęły się zbierać czarne chmury. "Kilkadziesiąt osób z kadry zarządzającej Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat, Polkomtelu i Netii dostało mailem dokument podpisany przez trójkę dzieci Zygmunta Solorza" – wynika z informacji „Gazety Wyborczej".

Zaniepokojone dzieci Zygmunta Solorza i ostrzeżenie

Tobias Solorz, Piotr Żak i Aleksandra Żak w liście do kadry zarządzającej czterech głównych spółek Zygmunta Solorza ostrzegają ją, by „ostrożnie przyjmowała polecenia wydawane przez osoby, których niedawno nabyte uprawnienia w tym zakresie mogą budzić wątpliwość". Autorzy listu uważają, że dobro tych spółek jest zagrożone przez osoby, które chcą przejąć kontrolę nad biznesem.

Według "Gazety Wyborczej" Zygmunt Solorz obecnie przebywa we Włoszech ze swoją czwartą żoną, Justyną Kulką, która rzekomo ma kontrolować jego wszelkie kontakty. Co więcej, w poufnej wiadomości wysłanej do spółek miliardera przez jego dzieci, wspomniano, że nie mają pewności co do tego, gdzie obecnie znajduje się ich ojciec.

"Walka o dorobek ojca"

"Dzieci się obawiają, że Kulka, pod której silnym wpływem jest Solorz, może doprowadzić do ich wydziedziczenia. To, co teraz obserwujemy, to walka o dorobek ojca" - przekazał informator "Gazety Wyborczej".

Zdaniem dzieci Solorza Kulka miała stać za "uwikłaniem Polsatu w układy z PiS w czasie rządów tej partii", kobieta miała również być pomysłodawczynią promowania Doroty Gawryluk jako kandydatki na prezydenta. Według Wyborczej niedługo ma pojawić się oświadczenie Katarzyny Tomczuk, zwolnionej członkini zarządu Polsat Media, w którym ta oskarży Kulkę o próbę przejęcia kontroli nad biznesami Solorza.

Kim jest Justyna Kulka?

Justyna Kulka od czerwca br. jest w składzie Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. Z Grupą Polsat Plus związana jest od 12 lat. Wcześniej działała w sektorach komunikacji i nowych technologii. Oprócz tego żona Solorza jest także wiceprzewodniczącą Rady Programowej Stowarzyszenia Lepsza Polska. W związku z biznesmenem jest w zasadzie dopiero od kilkunastu miesięcy.

Justyna Kulka i Zygmunt Solorz ślub wzięli w marcu br. Ich małżeństwo jest kwestionowane przez trzy pociechy miliardera. Kulka jest trzecią żoną Solorza. Miliarder ma za sobą dwa rozwody. Jego pierwszą żoną była Ilona Solorz, po której przejął nazwisko - rodzime nazwisko miliardera brzmi Krok. To z nią ma syna, Tobiasa. Drugą żoną Solorza była Małgorzata Żak. Mają dwoje dzieci: Piotra i Aleksandrę.