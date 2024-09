Udział Majki Jeżowskiej w 15. edycji "Tańca z gwiazdami" od początku budzi wiele emocji. Dzieje się tak m.in. dlatego, że piosenkarka ma 64 lata i jest najstarszą uczestniczką show Polsatu, co sama chętnie i często podkreśla. Jej występy dostają skrajne oceny od jurorów - padają słowa zachwytu i krytyki.

Kontuzje Majki Jeżowskiej

Gdy zaczęła narzekać w sieci na forsowne treningi, bolące stopy i wielogodzinnych treningi, jej skrzynka w mediach społecznościowych została wprost zapchana listami. Pojawiają się propozycje od fetyszystów, którzy chcieliby jej ulżyć w bólu. O co dokładnie chodzi?

W sobotę głośno było o tym, że Jeżowska nabawiła się kontuzji podczas próby. Dzięki pomocy lekarzy udało jej się jednak wystąpić w drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami".

Jeśli są otarcia, a są bez przerwy, i trzeba nosić jakieś plastry na plecach czy to na piętach, a teraz jeszcze na kolanie to, to bardzo przeszkadza. A przecież tu nie ma czasu na gojenie ran. Jak Michał mnie widzi na korytarzu, jak wchodzę na trening, to słyszę od razu: "Majka, do roboty!" - powiedziała w rozmowie z Plotkiem.

Majka Jeżowska o "stópkarzach"

Może ktoś ma jakiś cudowny lek, dzięki którym moje rany natychmiast będą zagojone? Czekam na informacje i propozycje. Bo na razie wiem tylko, od stópkarzy, że jak mówię, że mnie nogi bolą, to się uaktywniają i proponują masaże. Stópkarze jak kochają stópki, to będą się odzywać cały czas, czy nogi bolą, czy nie bolą. Tak już jest, przyzwyczaiłam się do tego - podsumowała artystka.

Wielka strata Majki Jeżowskiej

Ostatni czas był bardzo smutny dla Majki Jeżowskiej. We wtorek podczas treningu dowiedziała się o śmierci byłego partnera Dariusza Staśkiewicza. - On by sobie nie życzył, żebyśmy o nim mówili, bo był bardzo skromną osobą. Po drugie nie byłam już przez dziesięć lat jego partnerką, więc uważam, że nie jestem upoważniona do mówienia o swoim bólu czy smutku. Myślę, że najbardziej cierpią jego najbliżsi, rodzina i obecna partnerka. Kochałam Darka, kurczę. Najwięcej na świecie i najmocniej na świecie. Byliśmy razem 21 lat. Przyjaciele, którzy go teraz opłakują, to byli nasi wspólni przyjaciele, z którymi zwiedzaliśmy świat - powiedziała Plotkowi Jeżowska.