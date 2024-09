Edyta Górniak w tym roku wyraźnie zwolniła tempo. Gwiazda hucznie nie świętowała np. 30-lecia występu na Eurowizji, gdy z piosenka "To nie ja" zajęła drugie miejsce. Diwa sporo czasu spędziła za granicą. Teraz wróciła na salony. Zaskoczyła odmienionym wyglądem. Z kolei w nowym wywiadzie dla "Świata Gwiazd" opowiedziała o problemach zdrowotnych, z którymi się ostatnio borykała.

Reklama

Problemy zdrowotne Edyty Górniak

"To było wyzwanie. Ja się oddaję ludziom, sztuce, pracy, tak bez tchu. To spowodowało, że mój organizm się zbuntował. Zbuntował w takim sensie, że zaczęłam mieć nerwobóle. Mój układ nerwowy się obraził. Był taki moment, że byłam prawie sparaliżowana. Nie mówiłam o tym wcześniej" - powiedziała Edyta Górniak.

"To było bardzo trudne, dlatego, że podróżując po świecie, jeździłam do różnych terapeutów. Przede wszystkim wierzę w tę medycynę, która jest najstarsza, w wiedzę, która jest najstarsza na świecie. Jeździłam do różnych miejsc, oddając się w ręce przeróżnym ludziom, naturalnym uzdrowicielom, żeby wyrzucić to, co nazbieraliśmy – powiedziała w rozmowie ze "Światem Gwiazd" - wyznała gwiazda.

Piosenkarka zdradziła, kiedy zaczęły się jej problemy zdrowotne. Twierdzi, że swój początek miały przed końcem 2023 roku, gdy zaczęła czuć „przemęczenie, wyczerpanie, wypalenie i nadwrażliwość”. Swój powrót do zdrowia zawdzięcza głównie „specjalistce z Wejherowa”.

Ręce specjalstki z Wejherowa

"Najwięcej pomogły mi ręce młodej kobiety z Wejherowa. I kłaniam się pani Dorocie, bo ona zdjęła mi tyle bólów, jak nie ściągnęli mi wspaniali medycy, różni uzdrowiciele przez kilka miesięcy. Także okazało się, że nie muszę do Indonezji, nie muszę na Bali, mogę do Wejherowa. Słowo daję" – stwierdziła w wywiadzie dla „Świata Gwiazd”.

"Wszystko było dla mnie wysiłkiem. Nie mogłam się na niczym skupić, straciłam poziom koncentracji, nie mogłam śpiewać. Do pracy wróciłam pół tygodnia temu" - podkreśliła.

Metamorfoza Edyty Górniak

Edyta Górniak 18 września pojawiła się na Kongresie Kobiet Biznesu w Warszawie. Uwagę przykuła jej metamorfoza. Gwiazda po długiej nieobecności postawiła odświeżyć swój look i postawiła na fryzurę typu bob z przedziałkiem na środku głowy oraz grzywką. Jej włosy mają teraz kolor mlecznej czekolady. Edyta Górniak na pierwsze swoje wyjście po długiej nieobecności założyła ciekawy komplet w kolorze złamanej czerwieni z szerokimi spodniami o rozciętych nogawkach.