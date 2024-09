Południowa Polska walczy z żywiołem. Śląsk, Dolny Śląsk oraz Opolszczyzna zmagają się ze skutkami ulew i powodzi. Poszkodowanych można wspomóc. W całym kraju organizowane są zbiórki potrzebnych produktów oraz pieniędzy.

Deynn i Daniel Majewski przekazali pieniądze dla powodzian

Pomóc decydują się kolejni celebryci. Wśród nich są influencerzy Deynn i Daniel Majewski. Para, poruszona tym, co się stało, postanowiła przekazać na rzecz powodzian sporą sumę pieniędzy. Jak udokumentowali na swoim Instagramie wpłacili 25 tys. zł.

My także wpłaciliśmy coś od siebie. Dobro wraca - napisała Deynn w relacji na Instagramie, publikując screen potwierdzenia wpłaty. Poprosiła fanów, by również pomogli. Internauci nie do końca pochwalili to, co zrobili influencerzy. Zdaniem jednych pokazywanie dowodu wpłaty rzeczywiście może zainspirować innych do podobnych wpłat.

Wielu internautów stwierdziło jednak, że pomoc powinna odbywać się dyskretnie a Deynn i Daniel Majewski nie muszą się nią chwalić w sieci. A Wy co uważacie?

