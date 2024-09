Ulewy, które przeszły nad Polską sprawiły, że zalane zostały wsie, miasta i miasteczka. Najbardziej ucierpieli i musieli zostać ewakuowani m.in. mieszkańcy Kłodzka, Stronia Śląskiego, Nysy, Głuchołaz i Lądka-Zdroju.

Katarzyna Bosacka wspiera powodzian. Pokazała, co kupiła

Wiele osób straciło dosłownie wszystko. W całej Polsce ruszyły zbiórki jedzenia oraz wody pitnej a także środków higienicznych i sprzętu potrzebnego do osuszania. Powodzian postanowiła wesprzeć także dziennikarka Katarzyna Bosacka.

Straszna tragedia, pomagajmy - zaapelowała w mediach społecznościowych. Nagrała także filmik, w którym pokazała co znalazło się w jej bagażniku i co jej zdaniem warto kupić i ofiarować, by wesprzeć powodzian.

Oto wskazówki od Katarzyny Bosackiej. Co ofiarować powodzianom?

Przede wszystkim bardzo potrzebna jest woda- instruuje Bosacka. Dodaje, że trzeba pamiętać o tym, by woda, którą kupimy nie była gazowana. Druga rzecz, to wszystko, co jest tak zwanym suchym prowiantem i wytrzyma bez lodówki - sugeruje dziennikarka.

Chleb tostowy, który wytrzyma bardzo długo. Do tego ser topiony, bez lodówki też spokojnie da sobie radę - wylicza. Na nagraniu pokazała także suche wędliny z hasłem "po otwarciu trzymać w lodówce" i pasztety w aluminiowych foremkach. Na jej liście zakupów pojawiły się także środki czystości i do dezynfekcji.

Jeśli kochacie zwierzęta, przyda się sucha karma dla psów i kotów - radzi Bosacka.