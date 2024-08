Dziś wszyscy skupiają uwagę głównie na doniesieniach z Pałacu Buckingham w kwestii zdrowia księżnej Kate. Mało kto pamięta o tragicznym zdarzeniu do jakiego doszło w 1900 roku.

Tragiczny wypadek w rodzinie Kate Middleton

Chodzi o Margaret Middleton. To daleka krewna Kate. Do tragicznego zdarzenia z jej udziałem doszło w Filey w North Yorkshire. Przebywająca wówczas na feriach 19-letnia dziewczyna została porwana przez fale u wybrzeży popularnego nadmorskiego miasteczka. Choć ratować ją próbowali przyjaciele, Margaret utonęła a jej ciała nigdy nie odnaleziono.

Losy Margaret przypomniał historyk Michaela Reed.

Ciotki Kate nie udało się uratować. To było powodem

Serwis Mail Online, który przypomniał tę wstrząsającą historię, wspomina że to tragiczne zdarzenie było szeroko opisywane przez media na początku XX wieku.

Panna Middleton poszła na skraj półwyspu, aby uzyskać lepszy widok na fale. W tym momencie ogromna fala uderzyła w jej okolice. Trzykrotnie widziano ją walczącą w morzu, ale nie było możliwości jej uratowania, ponieważ brakowało sprzętu ratunkowego na Brigg - relacjonował Yorkshire Evening Post.

Kate kontynuuje rodzinną pasję. To kochała Margaret Middleton

Margaret pasjonowała się fotografią. W dniu, gdy wydarzył się ten dramat stała na skraju półwyspu Filey Brigg i robiła zdjęcia fal uderzających o klify.

Kilka dni po wypadku na brzegu odnaleziono wypuszczony przez morze aparat fotograficzny Margaret Middleton. Jej śmierć była ciosem dla rodziny. Bracia dziewczyny - Noel i William, a także siostrzeniec Peter postanowili kontynuować pasję swojej siostry i ciotki. Warto przy tym wspomnieć, że dziś jej prawnuk - Michael Middleton, i jego córka Kate, czyli księżna Walii także pasjonują się fotografią.

Margaret Middleton to prapraciotką Kate. Księżna chętnie fotografuje swoje dzieci a zdjęcia publikowane są jako ich oficjalne portrety. To niezwykłe, że tak wiele pokoleń rodziny Middletonów pasjonowało się fotografią, To jest oczywiście w ich krwi. Ale odkrycie, że prapraciotka Kate zapłaciła za swoją miłość do fotografii życiem, jest tragiczne. Jej rodzina musiała być zdruzgotana. Była tak młoda i miała przed sobą obiecującą przyszłość- mówi Michael Reed.