Powrót księżnej Kate do regularnego pełnienia obowiązków jest już coraz bliżej. Małżonka księcia Williama miała już ustalić z najbliższymi współpracownikami plan działania na kolejne tygodnie. Jak twierdzi "The Times", 42-latka ma towarzyszyć królowi Karolowi III oraz pozostałym członkom rodziny królewskiej podczas Narodowego Dnia Pamięci. Wydarzenie poświęcone zmarłym w konfliktach wojennych odbędzie się 10 listopada przy Cenotaph w Whitehall.

Jakie są wyniki badań księżnej Kate?

Z doniesień medialnych wynika, że księżna Kate nadal poddawana jest specjalistycznemu leczeniu, ale ma coraz lepsze wyniki badań. Dlatego też Kate Middleton ma nadzieję na udział w grudniu w corocznym koncercie "Together at Christmas", który jest zazwyczaj transmitowany z opactwa Westminster. Nie wydaje się natomiast, by księżna Walii miała dołączyć do swojego męża, księcia Williama podczas listopadowej gali rozdania nagród Earthshot Prize w Stanach Zjednoczonych.

W ostatnich tygodniach żona następcy tron pojawiła się dwukrotnie na paradzie Trooping the Colour oraz na finale Wimbledonu, gdzie powitano ją oklaskami.

Ciekawy wpis księżnej Kate

Zaledwie kilka dni temu Kate Middleton opublikowała też oficjalne oświadczenie jasno wskazujące na rychły powrót do obowiązków. "Nie mogę się doczekać wspólnej pracy z tobą!" - napisała gratulując nowemu głównemu skautowi Wielkiej Brytanii.

