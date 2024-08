Małgorzata Tomaszewska w lutym tego roku po raz drugi została mamą. Prezenterka jest mamą 7-letniego Enzo i kilkumiesięcznej córeczki Laury. To owoc związku z jej nowym partnerem Robertem.

Jestem teraz w pieluszkach i zabawkach. Czasami brakuje mi trzeciej ręki, jak chyba wszystkim mamom, które próbują wszystko ogarnąć - mówiła w rozmowie z "Faktem" Małgorzata Tomaszewska.

Małgorzata Tomaszewska opublikowała zdjęcie z małą Laurą

Reklama

Na swoim Instagramie była prezenterka TVP zamieszcza zdjęcia, na których uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje, jak rośnie jej córka.

W najnowszym wpisie Małgorzata Tomaszewska opublikowała zdjęcie, na którym trzyma małą Laurkę przy piersi. Wspomniała przy tym o krytyce, jaka spotkała ją ze strony innych matek, gdy jakiś czas temu zamieściła podobne zdjęcie. Wspomniała również o Światowym Tygodniu Karmienia Piersią.

Jakiś czas temu wstawiłam na Instagram zdjęcie jak karmię piersią. Wśród masy pozytywnych i miłych komentarzy niestety trafiło się kilka piętnujących publiczne karmienie piersią (o ironio od kobiet!) - czytamy.

Była prezenterka TVP pisze o karmieniu piersią

To pokazało mi, że w dalszym ciągu potrzebne jest budowanie świadomości i w pełni popieram światowy tydzień promujący karmienie piersią. Jestem ogromnie wdzięczna, że przez pierwsze pół roku życia mojego synka i córki było mi dane karmić piersią. Nie zawsze jest to łatwe, nie każda kobieta może karmić piersią, dlatego traktuję to jako ogromny przywilej - napisała Tomaszewska.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

Na koniec dodała, że chciałaby, by odbiór karmiących mam radykalnie się zmienił.

Nie zamknęłam się na ten czas w domu, tylko wychodziłam i karmiłam moje dzieci wszędzie. Życzę sobie oraz wszystkim obecnym i przyszłym mamom, żeby widok kobiety karmiącej piersią nigdy nie budził kontrowersji- podsumowała Tomaszewska.