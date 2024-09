Od kilku dni media żyją skandalem, który wybuchł po rozpoczęciu roku szkolnego w skawińskiej podstawówce. Wystąpiła Blanka tam Blanka, która zaśpiewała kilka swoich największych hitów, czemu towarzyszyła sensualna choreografia. M.in. Blanka twerkowała, czyli trzęsła pośladkami w rytm muzyki. Według ustaleń "Gazety Wyborczej", w wydarzeniu miały uczestniczyć dzieci z klas II-VIII oraz z klas licealnych z pobliskiej placówki.

Dyrekcja szkoły twierdzi, że wszystko poszło zgodnie z planem

Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie twierdzi, że wydarzenie odbyło się zgodnie z planem. Wraz z burmistrzem poprosili nawet, aby Blanka pojawiła się w szkole w nieco bardziej zakrytym stroju i nie mają żadnych zastrzeżeń. Jak się teraz okazuje to nie uchroniło ich przed kontrolą z kuratorium.

"Gazeta Wyborcza" skontaktowała się z małopolską kuratorką oświaty. Okazuje się, że do skawińskiej szkoły w tym tygodniu została wysłana kontrola. Wizytatorzy mają ustalić, kto był pomysłodawcą wydarzenia z udziałem Blanki Stajkow i czy dyrekcja zapytała rodziców uczniów o zgodę na uczestnictwo w koncercie.

Kuratorium: "Ręce nam opadły"

"Ręce nam opadły, kiedy zobaczyliśmy, co wydarzyło się na tej scenie. Kręcenie pupą przed maluchami z podstawówki absolutnie nie powinno mieć miejsca na terenie szkoły" - powiedziała "Gazecie Wyborczej" Gabriela Olszowska, małopolska kuratorka oświaty.

Komentarza w tej sprawie udzielił również przedstawiciel gminy, która prowadzi placówkę. Michał Sumera poinformował "Gazetę Wyborczą", że za całą organizację wydarzenia odpowiadało Radio ZET.

Jak tłumaczy się gmina?

"Organizatorem koncertu było Radio ZET, my jako gmina udostępniliśmy jedynie teren szkolny pod jego przygotowanie i wydaliśmy zgodę na to, by taka impreza na terenie placówki się odbyła" - tłumaczył rzecznik prasowy skawińskiego urzędu Michał Sumera w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" .

Szkoła czeka na wyniki kontroli

Teraz szkołą czeka na informację po kontroli kuratorium. Jak wskazuje "Gazeta Wyborcza", gdyby kuratorium dopatrzyło się pewnych nieprawidłowości związanych z organizacją koncertu, dyrektorce może nawet zostać wytoczone postępowanie dyscyplinarne.

