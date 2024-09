Na MFF w Wenecji Daniel Craig promuje teraz swój nowy film pt. "Queer", który wyreżyserował Luca Guadagnino. Scenariusz powstał na podstawie wczesnej powieściWilliama S. Burroughsa. Do Wenecji Daniel Craig przyjechał ze swoją ukochaną, też aktorką Rachel Weisz. Aktor zaskoczył fanów, bo ma teraz dość długie włosy. Po fryzurze, którą nosił, gdy grała Jamesa Bonda nie ma nawet śladu.

W 2021 r. miał premier film "Nie czas umierać", w którym Daniel Craig po raz piąty i ostatni zagrał Jamesa Bonda. Premiera odbyła się we wrześniu w londyńskim Royal Albert Hall. Daniel Craig na czerwony dywan zabrał żonę, Rachel Weisz oraz swoją najstarszą córkę, Elli Loudon.

Pierwsze małżeństwo Daniela Craiga

Rachel Weisz jest drugą żoną Daniela Craiga. Aktor wcześniej związany był z Fioną Loudon. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 1992 roku. Małżeństwo trwało jedynie dwa lata. Daniel Craig i Fiona Loudon doczekali się córki, która otrzymała na imię Ella. To właśnie ona towarzyszyła tacie na światowej premierze. Ella Loudon ma obecnie 32 lata. Dzieciństwo i młodość spędziła w Londynie.

Córka Daniela Craiga też jest aktorką

Ella Lound jako 17-latka pojechała do USA, do szkoły z internatem, a potem podjęła studia na uniwersytecie w Nowym Jorku. Przyznała jednak, że nie były to jej wymarzone studia. Po latach, które spędziła za granicą, wyznała, że przez długi czas zmagała się z ciężką depresją. Potem postanowiła pójść w ślady znanego ojca i rozpoczęła przygodę z aktorstwem. Do tej pory na swoim koncie ma kilka krótkometrażowych produkcji. Zagrała m.in. w "Texas Road" czy "Memory's Paradigm" Aktywnie działa też w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. Na jej profilu jest dużo ujęć z profesjonalnych sesji.