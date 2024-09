Koledzy i koleżanki Rafała Brzozowskiego odnaleźli się już w mediach. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przeszli do Polsatu, a Izabella Krzan dostała pracę w Kanale Zero i program w TVN Style.

Nowa praca Rafała Brzozowskiego

Rafał Brzozowski oddaje się z kolei śpiewaniu. W rozmowie z "Faktem" zdradził, że niedługo zagra pierwsze koncerty w Toronto, a w okresie świątecznym pojedzie do USA. Będzie także koncertował na statku podczas rejsu po Karaibach. Według wyliczeń "Super Expressu" ta ostatnia fucha może mu zagwarantować zastrzyk gotówki w wysokości 11-20 tys. zł, po przeliczeniu wynagrodzenia z dolarów.

Rafał Brzozowski: dużo rzeczy się otwiera

"W najbliższym czasie czeka mnie dużo wyjazdów zagranicznych i mówię tu o wyjazdach zawodowych. Już przygotowuję się do dużego koncertu z orkiestrą w Toronto, do tego będę występował na ogromnych wycieczkowcach pływających po Karaibach. Zaś w grudniu i styczniu będę miał występy świąteczne w Stanach. Przyznam, że w USA będę teraz spędzał dużo czasu i będę tam dużo grał. Dużo rzeczy się teraz otwiera, miałem nawet propozycję wyjazdu i gry w Peru, ale nie udało się zgrać terminów. To właśnie pokazuje, że gdy jedne drzwi się zamykają i niektórym wydaje się, że to jakaś tragedia, to drugie się otwierają. Uważam, że wszystko jest w życiu po coś potrzebne" - powiedział Rafał Brzozowski w rozmowie z "Faktem".

