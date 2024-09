Jolanta Kwaśniewska jest do dziś jedną z bardziej lubianych i szanowanych Pierwszych Dam. Była tą, która angażowała się w akcje charytatywne i kampanie społeczne. Robi to zresztą do dziś. Jolanta Kwaśniewska słynie również z elegancji i bardzo gustownego stylu.

Jolanta Kwaśniewska w skórze na okładce magazynu modowego

Swego czasu prowadziła nawet program "Lekcja stylu" na antenie TVN Style. Doradzała w nim w kwestiach mody i etykiety. Choć jej miejsce w Pałacu Prezydenckim zajęły kolejne Pierwsze Damy, wciąż jest rozpoznawalna i lubiana. Teraz z racji 30-lecia magazynu modowego "Elle" pojawiła się na jego okładce. Numer tej gazety zatytułowano "ikony".

Pierwsza Dama miała na sobie obszerny, skórzany płaszcz autorstwa duetu MMC. Tę stylizację dopełniają szpilki z czerwoną podeszwą oraz okulary przeciwsłoneczne.

Była Pierwsza Dama zachwyciła internautów

Sesja Jolanty Kwaśniewskiej bardzo spodobała się fanom gazety i internautom. Wielu z nich zamieściło komentarze, w których nie kryli zachwytu wyglądem i klasą Jolanty Kwaśniewskiej. Byli naprawdę pod ogromnym wrażeniem.

Klasa, luz i dystans; Cudowna kobieta z klasą; Najwspanialsza; Jak zawsze klasa sama w sobie; Nazwa adekwatna do osoby!; Prawdziwa pierwsza dama. Piękna okładka; Woooow Elle to jest ogień, którego myślę sobie- mało kto się spodziewał. Zaparło mi dech; Cudo, właściwa osoba na właściwym miejscu. Wszystko się zgadza - pisali pod zdjęciem Jolanty Kwaśniewskiej.