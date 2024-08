Aleksandra Grysz jest jedną z prowadzących cykl "Czerwony dywan" w programie "Pytanie na śniadanie". Ostatnio zniknęła z porannego pasma, by przygotować się w spokoju do porodu. Teraz na antenie TVP oficjalnie ogłoszono, że została mamą.

Reklama

Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki zostali rodzicami

Prezenterka TVP urodziła syna, któremu - zgodnie z zapowiedziami - rodzice nadali imię Tymoteusz. Pochodzące z greckiego imię w Polsce nosi ok. 38 tys. mężczyzn.

Prezenter zdradził, że synek urodził się o godz. 22.12 i ważył 3700 g. O tym radosnym zdarzeniu poinformowała również szczęśliwa mama na swoim profilu na Instagramie.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

"Jesteśmy największymi szczęściarzami na świecie"

"31 lipca o 22.12 na świat przyszedł nasz cud, nasz najukochańszy syn Tymuś. [...] Dziękujemy też każdemu z Was za wsparcie i dobre życzenia. Uwierzcie, że czuliśmy to bardzo przez całą ciążę i naprawdę wierzymy, że i dzięki temu nasz synek, nasz mały Simba urodził się zdrowy, a my jesteśmy największymi szczęściarzami na świecie, że na swoich rodziców wybrał właśnie nas" - napisała Aleksandra Grysz.