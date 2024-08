Tadeuszu Müller to syn Magdy Gessler. Od kilku lat jest związany z Małgorzatą Downar. Kobieta rzadko pojawia się publicznie oraz w mediach społecznościowych. Obydwoje z Tadeuszem robią wyjątki tylko wtedy, gdy informują o ważnych wydarzeniach w ich życiu.

Syn Magdy Gessler rok temu został ojcem

Rok temu poinformowali o narodzinach małego Antoniego.

Poród to najwspanialsze wydarzenie życia! Jest w nim tyle skrajnych, intensywnych emocji zakończonych euforyczną radością i miłością rodziców, że trudno wyjść z podziwu. W moich oczach zszywa relację nićmi czułości i bliskości i wiem, co czują wszystkie rodziny mające to za sobą. I ogólna myśl - dziewczyny to gigantki i heroski, a faceci mięczaki! Małgosiu, podziw to za mało powiedziane… Antek urodził się w wyjątkowo szczególny dzień, bo 9 lipca - pisali wówczas.

Jak ma na imię drugi syn Tadeusza Müllera?

We wtorek (13 sierpnia) na świat przyszło ich kolejne dziecko. To również syn. Tadeusz pochwalił się tym w siecia przy okazji zdradził jak ma na imię ich druga pociecha.

Cud narodzin jest najwspanialszym darem, jaki można sobie wyobrazić na urodziny! Na świat przybył Teodor Muller, kochani! Mama Małgosia pięknie go urodziła i w moich oczach sięgnęła Olimpu miłości, odwagi, oddania i siły! Potęga teraźniejszości. Taka sytuacja na urodziny. I z góry podwójne podziękowania dzisiaj dla was! - napisał.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy z gratulacjami. Jeden z nich zamieściła małżonka Tadeusza, czyli Małgorzata. Świeżo upieczona mama nawiązała do daty urodzin syna. Okazuje się, że zbiegła się ona z urodzinami Müllera.

Wszystkiego najlepszego, kochanie, ale nie proś już więcej na urodziny o dziecko w prezencie - napisała.