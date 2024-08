Marcin Miller to gwiazda disco polo. Piosenkarz jest liderem zespołu Boys. Grupa wylansowała takie hity jak "Jesteś szalona", czy "Wolność".

Marcin Miller zmaga się z ogromnym bólem. Takie nagranie zamieścił w sieci

Marcin Miller zamieścił w sieci nagranie, na którym widać jak ogromny wysiłek wkłada w to, by się poruszać. Okazuje się, że artysta zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. To, co zamieścił bardzo zaniepokoiło i poruszyło fanów.

Reklama

Miller ujawnił na nagraniu, że zmaga się z ogromnym bólem, który uniemożliwia mu wykonanie codziennych czynności. Trudno mu założyć spodnie czy skarpetki.

Fani komentują nagranie lidera zespołu Boys

Ostatni wpis na Instagramie muzyka szczególnie zaniepokoił jego fanów. Na opublikowanym w sieci nagraniu discopolowiec ujawnił, że ból, z którym się zmaga, uniemożliwia mu wykonywanie codziennych czynności takich jak założenie spodni czy skarpetek.

"Chcę wam coś pokazać. Jak co rano, najprostsze rzeczy są najtrudniejsze. Majtki już włożyłem. To jest wyzwanie, skarpet już nie włożę" - mówi na nagraniu. Widać na nim, jak Miller sapie i krzywi się a z bólu przyciska nawet głowę do ściany.

Życie. SHOW MUST GO ON. Jeden z wielu poranków Marcina Millera w trasie. Marzę, żeby puścić bąka i posiedzieć na kiblu bez bólu. Zdrówka wszystkim - czytamy w opisie nagrania.

Fani od razu zaczęli komentować jego wpis. Życzyli mu szybkiego powrotu do zdrowia.

Reklama

Marcinie trzymaj się! Przesyłamy dużo zdrowia i buziaki!; Panie Marcinie, życzę Panu wszystkiego dobrego, żeby jak najszybciej przestało boleć. Pozdrawiam serdecznie - pisali.