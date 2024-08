Gwiazdy w swoich mediach społecznościowych lubią chwalić się zdjęciami z dzieciństwa lub młodości. Od czasu do czasu zamieszczają archiwalne fotografie i wspominają pewne wydarzenia z przeszłości albo śmieją się z tego, jak wyglądały.

Znany aktor zamieścił zdjęcie z dzieciństwa. Kto to taki?

Tak jest i tym razem. Ten znany aktor chociażby z serialu "M jak miłość" czy "Na dobre i na złe" właśnie zamieścił w sieci zdjęcie, na którym pozuje będąc nastolatkiem.

Pocztówka z dzieciństwa. Pies miał na imię Czita. Ja się nosiłem z płetwą z tyłu …Dobrego dnia - napisał pod zdjęciem.

A Wy jakie mieliście fryzury w dzieciństwie? - pyta.

Wiecie już, kto to taki? To Mikołaj Roznerski. Dziś uchodzi on za jednego z najprzystojniejszych polskich aktorów. Fani a przede wszystkim fanki uwielbiają jego role w serialach oraz filmach takich jak "8 rzeczy, których nie wiedzieliście o facetach", czy "Poskromienie złośnicy2".

Fani nie zostawili jego wpisu bez komentarza.

W ogóle bym cię nie poznała; Ten nieujarzmiony chłopak ze zdjęcia pewnie nawet nie spodziewał się, że będzie w takim miejscu i tyle osiągnie...; Co za piękny młodzieniec z cudownym, przepięknym pieskiem - pisały fanki.