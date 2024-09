Maja Ostaszewska ma na swoim koncie wiele uznanych i bardzo dobrych ról. Zagrała m.in. w filmach "Katyń", "Jack Strong", czy "Body/Ciało". Ostatnio zasłynęła rolą w filmie "Teściowie" i "Teściowie 2". Wcieliła się w nim w rolę Małgorzaty.

Maja Ostaszewska wybrała się na wakacje do Grecji

Już niebawem aktorka rozpocznie także nowy sezon w Nowym Teatrze w Warszawie. Poza tym pracuje na planie nowej produkcji, o której na razie niewiele może powiedzieć. Ostatnie dni wakacji Maja Ostaszewska postanowiła spędzić w Grecji.

Na swoim Instagramie zamieściła zdjęcia, na których widać jak pluska się w morzu. Aktorka opublikowała post w dniu swoich urodzin. Poza fotografiami, na których widać m.in. Maję Ostaszewską tyłem do obiektywu bez stanika, pojawił się również okolicznościowy wpis.

Urodzinowy post Mai Ostaszewskiej. Co napisała?

Aktorka właśnie skończyła 52 lata. Z tej okazji postanowiła podzielić się kilkoma przemyśleniami.

Mam 52 lata i dobrze mi z tym. Zdjęcie z końca sierpnia. Dzień, który spędziłam tak jak chciałam. Miałam czas żeby się zatrzymać, usłyszeć to co wewnątrz i na zewnątrz. Bezcenne. Od północy płyną do mnie życzenia, za które z całego serca dziękuję! Czuję wielką wdzięczność za bliskich mi ludzi przy mnie. I oczywiście psy. Za moją drogę. Staram się nią podążać coraz uważniej - napisała na swoich social mediach.