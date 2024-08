"Szansa na sukces", pierwszy w Polsce talent show, zadebiutowała na antenie TVP w 1993 r. Pomysłodawczynią była Elżbieta Skrętkowska, a gospodarzem był przez wiele lat był Wojciech Mann. Kiedy dziennikarz zrezygnował z tej funkcji w 2012 r., program przestał być produkowany. Powrócił z nowym prowadzącym w 2019 r., gdy prezesem TVP był Jacek Kurski. :Dostałam telefon z informacją, że planowany jest powrót "Szansy na sukces" i propozycję współpracy. Nie chcę wyjść teraz na bohaterkę polityczną, ale od początku wiedziałam, że się na to nie zdecyduję, bo nie chciałam pracować w tamtej telewizji" - mówiła Elżbieta Skrętkowska w wywiadzie dla Plejady.

Elżbieta Skrętkowska ma żal do TVP

Pomysłodawczyni "Szansy na sukces" opowiedziała też o spotkaniu z nową władzą TVP - dyrektorem generalnym Tomaszem Sygutem i dyrektorem biura programowego Sławomirem Zielińskim. Stwierdziła, że przebiegło ono "w dziwnej i trudnej atmosferze".

"Nie sądziłam, że dyrektor biura programowego TVP nie orientuje się nawet, jak wygląda prawo autorskie w Polsce. Przecież w ustawie wyraźnie jest napisane, że bez zgody autora nie można przeprowadzać żadnych zmian" - powiedziała. Dodała, że "najbardziej zabolało" ją to, że "zewsząd usunięto jej nazwisko".

Oświadczenie TVP

W odpowiedzi na słowa Elżbiety Skrętkowskiej TVP wystosowała oświadczenie.

"W nawiązaniu do wypowiedzi Elżbiety Skrętkowskiej, która rozpowszechnia w mediach nieprawdziwe informacje na temat audycji »Szansa na sukces«, informujemy, że jedynym właścicielem autorskich praw majątkowych i praw zależnych do tego formatu jest Telewizja Polska. Telewizji Polskiej przysługuje wyłączne prawo do realizacji audycji, prawo do jej formatowania oraz prawa do znaku towarowego" - napisano.

"Elżbieta Skrętkowska przez wiele lat była etatowym pracownikiem TVP i wszelkie prawa do tworzonych przez nią utworów nabywał, z mocy prawa, pracodawca. Również po przejściu na emeryturę, pisząc scenariusze i reżyserując „Szansę na sukces” na zamówienie TVP, Elżbieta Skrętkowska każdorazowo przenosiła na Telewizję Polską wszelkie prawa autorskie oraz prawa do kontynuacji.

"Warto dodać, że w 2019 roku, po wznowieniu realizacji „Szansy na sukces”, Elżbieta Skrętkowska odrzuciła propozycję pracy w charakterze reżyserki lub konsultantki merytorycznej audycji i rozpoczęła eskalację nieuzasadnionych żądań natury finansowej. Ostatnią aktywność Elżbiety Skrętkowskiej w mediach traktujemy jako kontynuację tych żądań" - napisano w oświadczeniu.

"Jednocześnie zapewniamy, że Telewizja Polska szanuje i troszczy się o autorskie prawa majątkowe wszystkich twórców. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że tylko w 2023 r. Telewizja Polska przekazała twórcom za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania ponad 100 mln zł" - brzmi dalsza część oświadczenia.

