Krzysztof Banaszyk dał się poznać szerszej publiczności dzięki swojej pracy jako aktor dubbingowy. Jego głos rozbrzmiewał w takich produkcjach jak "Shrek", "Król Lew II: Czas Simby", "Mulan II" oraz serialu "Hannah Montana". Był również lektorem w popularnych programach TVN: "Top Model"' i "You Can Dance". Miał 54 lata, nie podano przyczyny śmierci.

Krzysztof Banazyk podkładał głos również w grach wideo. Jedną z głównych ról dubbingowych zagrał w grze "Wiedźmin 2: Zabójcy Królów", w której wcielił się w postać Vernona Rocha. Fani gier znają jego głos także ze "StarCraft II: Wings of Liberty" czy z „The Last of Us" oraz "Halo 4".

Kiedy pogrzeb?

Msza św. żałobna za Krzysztofa Banaszyka zostanie odprawiona 8 sierpnia o godz. 12 w Kościele Środowisk Twórczych przy ul. Senatorskiej 18B (przy placu Teatralnym) w Warszawie - poinformowano w mediach społecznościowych Związku Zawodowego Aktorów Polskich (ZZAP).

"Po mszy nastąpi odprowadzenie zmarłego na Cmentarz Komunalny Południowy w Warszawie" - czytamy we wpisie ZZAP. Aktor oraz lektor wielu filmów animowanych, m.in. "Króla Lwa II: Czas Simby", Krzysztof Banaszyk zmarł 1 sierpnia w wieku 54 lat.