Tadeusz Woźniak był twórcą kojarzonym głównie z piosenką poetycką. Stworzył takie przeboje jak "Zegarmistrz światła", czy "Smak i zapach pomarańczy". Zmarł nagle 8 lipca. O jego śmierci informowała Polska Fundacja Muzyczna.

Tadeusz Woźniak został pochowany na Powązkach Wojskowych

Dzisiaj nadeszła do nas wielce smutna wiadomość - odszedł nasz "Zegarmistrz Światła" - Tadeusz Woźniak. Jakim był muzykiem i wykonawcą - nie musimy przypominać wielbicielom jego twórczości. Jak dobrym był człowiekiem – wie każdy, kto miał okazję go znać. Tadeusz był też Przyjacielem Polskiej Fundacji Muzycznej. On sam wsparcia nigdy nie potrzebował, ale na Jego wsparcie zawsze mogliśmy w Fundacji liczyć. O dacie pożegnania Tadeusza powiadomimy, gdy tylko pojawią się szczegóły- napisano.

Syn artysty wciąż pisze sms-y do taty

Na pogrzeb artysty trzeba było długo poczekać. Ceremonię odsunięto w czasie, by mógł na nią przybyć ukochany brat artysty. Na co dzień mieszka on w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też pożegnanie Tadeusza Woźniaka odbyło się dopiero 31 lipca. Na warszawskich Powązkach Wojskowych pojawiło się wiele znanych osób m.in. Krzysztof Materna, Elżbieta Zapendowska, czy Andrzej Rosiewicz.

Żałobników powitał syn Woźniaka z pierwszego małżeństwa - Mateusz. Każdy z nas zapamięta go inaczej, chciałbym, aby jego muzyka pozostała dla wszystkich inspiracją- powiedział.

Głos zabrał również aktor Krzysztof Majchrzak, któremu towarzyszył syn artysty. Aktor odczytał sms-y Filipa, które ten wciąż pisze do taty. W jednym z nich pytał ojca "gdzie i jaką drogą w niebie poszedł".

