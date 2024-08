Krzysztof Banaszyk zmarł 1 sierpnia br.Aktor znany był z serialu "Samo życie", ale przede wszystkim swoich świetnych ról dubbingowych. Jego głos pojawił się w takich produkcjach jak: "Shrek", "Król Lew II: Czas Simby" i "Mulan II".

Reklama

Drogie Koleżanki i Koledzy. Dotarła do nas straszna wiadomość. Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy, że nie ma już z nami wybitnego aktora i naszego cudownego kolegi Krzysia "Banana" Banaszyka. To nieodżałowana strata i ogromny cios w serce, dla całej Związkowej, Dubbingowej i lektorskiej społeczności. Ciężko będzie się z tym pogodzić. Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi. Dziękujemy Krzysiu za to, co nam zostawiłeś, lecz odszedłeś od nas zdecydowanie za wcześnie - przekazał Związek Zawodowy Twórców Dubbingu.

Jacek Kawalec na pogrzebie Krzysztofa Banaszyka. Założył koszulkę z czaszką

Na pogrzebie aktora, który odbył się w czwartek (8 sierpnia) pojawiło się wiele znanych osób. Wśród nich był Jacek Kawalec. Aktor, który kiedyś prowadził m.in. show "Randa w ciemno", obecnie jest wokalistą Budki Suflera.

Niestety Kawalec nie popisał się strojem, w jakim przyszedł na pogrzeb. Internauci mocno go za to skrytykowali. Aktor i piosenkarz miał na sobie czarny t-shirt z czaszką.

Brak szacunku dla rodziny zmarłego; "Artyści" nie przestaną mnie zaskakiwać.; Celebryci mają problem ze stosownym odzieniem do sytuacji - pisali w komentarzach.

Żałosne. Żenujące - krytykowali. Mają rację?