Wakacje to czas, kiedy artyści ruszają w trasę i intensywnie koncertują. Także Michał Szpak pracuje. Teraz był gościem łotewskiego Laima Rendezvous Jurmala 2024, gdzie zaprezentował na scenie m.in. eurowizyjny hit "Color of Your Life".

Oryginalny kostium Michała Szpaka

Reklama

Michał Szpak słynie z kontrowersyjnych kostiumów. W atmosferze skandalu piosenkarz czuje się jak ryba w wodzie. Tym razem znowu zaszokował scenicznym kostiumem. W Jurmali zaprezentował się na estradzie w gorsecie i spódnicy z trenem, a na klatce piersiowej dumnie prezentował napis "Make art, no war".

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Głosy fanów

Fragmentem występu Michał Szpak pochwalił się w swoich mediach społecznościowych. Internauci zareagowali natychmiast. Reakcje są skraje. Od zachwytu po totalną krytykę.

Tragedia", "Świat się kończy", "Drugi Sam Smith, to jest po prostu już niesmaczne", "Ten pan chyba szatnie pomylił", "Za bardzo próbuje być "woke"", "Niech śpiewa, ale nie pokazuje tego całego "wizerunku"" - napisali ci, którym się nie podobało.

.Ogromny talent, wspaniała osobowość", "Piękny głos, piękny występ. Możemy być dumni z naszego wspaniałego artysty", "Petarda!", "Michał, oczarowujesz, porywasz swoim głosem, ekspresją sceniczną. Brawo", "Genialnie! Błyszczysz! Wspaniała stylizacja z gorsetem!", "Jak zawsze wspaniały" - zachwycali się inni.