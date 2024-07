Po zmianie władzy TVP zaczęto mówić o zmianach w poszczególnych formatach emitowanych przez tę stację. Na pierwszy ogień poszedł program "Pytanie na śniadanie", w którym wymieniono wszystkich prowadzących. Potem zaczęto mówić o zmianie jury oraz prowadzących program "The Voice of Poland".

Reklama

Kogo zabraknie w muzycznym show TVP?

Najprawdopodobniej gospodarzami tego muzycznego show zostanie Paulina Chylewska i Maciej Dowbor (oboje opuścili ostatnio Polsat). Jak informuje Pudelek w najnowszej edycji w jury zabraknie Justyny Steczkowskiej oraz Marka Piekarczyka.

Oto nowi jurorzy programu "The Voice of Poland"

Na swoich jurorskich fotelach nadal zasiadać będą Lanberry oraz Tomson i Baron. Dołączy do nich w roli trenera i jurora Michał Szpak. Piosenkarz trzy lata temu odszedł z "The Voice of Poland".

Uważam, że wycofałem się w bardzo dobrym momencie, w dobrym wydaniu. I absolutnie czuję się dobrze z tym, bo miałem wspaniałych uczestników. Wylansowałem dwie wspaniałe osoby, które świetnie sobie radzą na rynku - mówił w jednym z wywiadów Szpak.

Drugą osobą, która zasiądzie w jutro show jest Kuba Badach. Miał okazję oceniać młode talenty w innym show, jakim był program "The Four. Bitwa o sławę". Show emitowane od marca do listopada 2020 r. nie odniosło jednak wielkiego sukcesu i zniknęło z anteny po jednym sezonie.