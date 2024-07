Justin Timberlake jest w trasie koncertowej "The Forget Tomorrow World Tour", która promuje jego najnowszy album "Everything I Thought It Was". Timberlake zagrał już w tym roku ponad 20 koncertów na północnoamerykańskim etapie swojej trasy. Teraz przyszedł czas na Europę, a na liście miejsc, w których się pojawi, znalazły się Niemcy, Belgię, Wielką Brytanię, Holandię, Danię, Szwecję, Francję i Polskę.

Justin Timberlake wrócił do Polski

Ostatni raz Justin Timberlake wystąpił w Polsce 10 lat temu. Wówczas piosenkarz wystąpił na stadionie PGE Arena w Gdańsku. W Krakowie zaśpiewał 26 lipca, czyli w piątek. Drugi koncert odbędzie się w sobotę, 27 lipca.

Justin Timberlake miał ostatnio problemy. Przyłapano go na jeździe pod wpływem alkoholu. Trasa koncertowa stanęła więc pod znakiem zapytania. Artysta jednak wrócił do występów.

Justin Timberlake zagaduje publiczność

Justin Timberlake w Krakowie nawiązał świetny kontakt z publicznością. Żartował i opowiadał o sobie. Gdy usłyszał, że jedna z fanek ma urodziny, zaśpiewał dla niej "Happy Birthday".

Justin Timberlake zaskoczył wszystkich, gdy nagle pojawił się poza sceną. Uśmiechał się do fanów, ściskał ich dłonie, pozował do selfie.

