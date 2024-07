Joanna i Jacek Kurscy cztery lata temu, dokładnie 18 lipca, wzięli ślub kościelny. Ceremonia odbyła się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

To najszczęśliwszy dzień w moim życiu. To wielkie przeżycie – mówiła nam tuż przed ceremonią Joanna Kurska. - Jesteśmy starsi, dojrzali i zupełnie inaczej przeżywa się tę przysięgę w tym wieku. Nigdy nie jest za późno na miłość. Obydwoje z Jackiem jesteśmy z Gdańska, poznaliśmy się w Warszawie, a ślub wzięliśmy w Krakowie - mówiła wówczas Joanna Kurska.

Miłość jest wszystkim, to miłość buduje nas każdego dnia. Jacek jest miłością mojego życia - dodawała. Nie tylko ich ślub, ale też unieważnienie poprzednich małżeństw wywołało spore kontrowersje. Zanim para wzięła ślub kościelny, w marcu 2021 roku na świat przyszła ich córka Anna Klara Teodora.

Taki wpis zamieściła żona byłego prezesa TVP

Rok temu, by świętować swoją trzecią rocznicę ślubu, para przyleciała z USA do Krakowa. Okazuje się, że to już rodzinna tradycja Kurskich. Na Instagramie żony byłego prezesa TVP pojawił się wpis, w którym wyjaśniła, że udało im się być w Krakowie ze względu właśnie na tę rocznicę.

Obiecaliśmy sobie, że na każdą naszą rocznicę ślubu będziemy w Krakowie - zdążyliśmy prosto z lotniska. Dziękuję Kochanie za kolejny piękny rok naszej miłości - napisała Joanna Kurska w mediach społecznościowych.