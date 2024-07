Blanka Stajkow, która rok temu reprezentowała Polskę podczas festiwalu Eurowizji, pojawiła się w przerwie meczu pomiędzy Śląskiem Wrocław a Lechią Gdańsk na Tarczyński Arena we Wrocławiu. W sieci pojawiło się nagranie z jej występu.

Reklama

Blanka wygwizdana podczas występu na stadionie

Gdy wykonywała piosenkę "Solo" została wygwizdana przez kibiców. Już w trakcie meczu pojawiły się wpisy na platformie X. Niektórym zachowanie kibiców mocno nie przypadło do gustu.

Blanka Stajkow już na murawie stadionu Tarczyński Arena, a z trybun słyszalne gwizdy- relacjonował dziennikarz Filip Macuda.

Internauci również skomentowali to, co zaszło na stadionie. Ich zdaniem wokalistka nie zasłużyła sobie na takie traktowanie.

Internauci komentują incydent na stadionie

Wyłapać tych ludzi i zakaz stadionowy. Jak można gwizdać na Blanię?!; Boomerzy. Oni to by Kozidrak albo Marylę woleli; Banda niewdzięczników - pisali.

Inni zrzucili to na złą organizację imprezy.

W ogóle to było tak z d**y zrobione, zero zapowiedzi, dźwięk tragedia, obok rozgrzewka, wyglądało to, jakby chłopcy od podawania piłek weszli na boisko i dostali mikrofon z action - pisał jeden z internautów.

Miała zagrać w przerwie. Zagrała na koniec i wyłącznie dla trybuny A. Można sobie porównać to do występu Cleo. Gwizdy podsumowały tą żenadę - stwierdził inny.