Sandra Kubicka w maju została mamą Leonarda. Tym, że maluch jest już na świecie pochwalił się jego ojciec, czyi Baron podczas festiwalu w Sopocie organizowanego przez stację Polsat. Okazało się, że Leonard jest wcześniakiem. Pierwsze tygodnie swojego życia spędził pod specjalistyczną aparaturą, która pomagała mu jeść i oddychać.

Sandra Kubicka wraca do formy po ciąży

Sandra Kubicka nie stroniła od dzielenia się informacjami na temat tego, co dzieje się z jej pociechą w sieci. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Mały Leonard już od kilku tygodni jest w domu. Wydaje się, że jego mama, czyli Sandra również wraca do formy a co za tym idzie pracy w charakterze modelki.

Niedługo po porodzie Sandra pokazała jak wygląda jej brzuch. Fanki zazdrościły jej, że jest tak płaski i nie wygląda jak po ciąży. Udzielając porad młodym mamom, często reklamuje produkty dla dzieci, ale bywa, że pokazuje, jak walczy o figurę po ciąży. Niedawno pokazała swój goły brzuch i nazwała go "flakiem". Po tej wypowiedzi otrzymała wiele wiadomości od kobiet w połogu, które poczuły się urażone słowami celebrytki.

Modelka przeprasza internautów

Sandra Kubicka musiała odnieść się do tych uwag i krytycznych komentarzy.

Parę osób się oburzyło, że nazwalam swój brzuch flakiem. Że tak nie jest i co mają inne kobiety pomyśleć i czuć. Powiem wam tak: ja nie myślę o innych kobietach, kiedy mówię, że mam brzuch, jak flak, ponieważ ja tylko siebie do siebie porównuję. Ja nigdy siebie nie porównuję do nikogo innego! Mówię: „Pamiętam, jaki ja miałam i do takiego chciałabym wrócić, albo mieć lepszy” - stwierdziła.

Przy okazji celebrytka przeprosiła swoje obserwatorki.Przepraszam, jeżeli kogoś uraziłam, aczkolwiek ja nie porównuję się do nikogo innego - pokajała się Sandra Kubicka.