Sandra Kubicka już niebawem zostanie mamą. Ojcem jej dziecka będzie Aleksander Baron.

Okazuje się, że para wybrała już imię dla maluszka. Nie mieli z tym większego problemu.

Tak Sandra Kubicka i Baron wybierali imię dla dziecka

Sandra Kubicka nie stroni od mediów społecznościowych i dzielenia się w nich swoim szczęściem. Cały przebieg ciąży skrupulatnie relacjonuje na swoim Instagramie. To tam obserwuje ją ponad 860 tys. użytkowników. Teraz w rozmowie z Jastrzabpost.pl zdradziła, jak wyglądał proces wyboru imienia dla syna.

Mamy od lat wybrane imię dla synka. Mam to samo, które chciał Alek i złożyło się idealnie, bo w ogóle nie było dyskusji. Wiedzieliśmy, że to będzie to imię. To jest imię polskie. Takie międzynarodowe. W każdym języku da się je wymówić. Nie wymyślamy żadnych dziwnych imion. Piękne, klasyczne, oldschoolowe imię - wyznała.

Nie podała jednak konkretów. Wyznała też, że zdecydowała się na poród przez cesarskie cięcie. Nie ukrywa, że to dla niej stres, bo słyszała różne historie związane z dochodzeniem do zdrowia po tej operacji.