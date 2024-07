Związek Józefa Wojciechowskiego i Patrycji Tuchlińskiej trwa od 2018 r. Od początku budzi kontrowersje z powodu dzielącej ich różnicy wieku, która wynosi blisko 50 lat. Tymczasem oni nadal są razem i doczekali się już dwójki dzieci.

PatrycjaTuchlińska i Józef Wojciechowski są razem od 2018 r.

Józef Wojciechowski założył jedną z największych firm deweloperskich w Polsce, dzięki której dorobił się imponującej fortuny. Miliarder jest właścicielem kilku inwestycji, w tym luksusowego hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju. To właśnie tam poznał swoją obecną partnerkę, Patrycję Tuchlińską. 23-letnia wówczas modelka brała udział w pokazie Ewy Minge.

Trzy lata temu para powitała na świecie synka Augusta. Od dłuższego czasu mówiono, że jakiś czas temu Patrycja Tuchlińska urodziła drugie dziecko. W końcu ukochana miliardera postanowiła sama potwierdzić tę szczęśliwą informację.

Partnerka miliardera pokazała córkę

Na InstaStories Patrycji Tuchlińskiej znalazło się nagranie, na którym widać, jak bawi się ze swoją córeczką. Z krótkiego opisu wynika, że jest to ich pierwsza wizyta w Krynicy Zdroju. Jedna z fanek zapytała Patrycję Tuchlińską w komentarzu pod zdjęciem, jak to się stało, że tak szybko wróciła do formy.

Jak Patrycja Tuchlińska doszła do formy po ciąży?

"Ojej, ale pani szczuplutka, a tak niedawno pani urodziła. Nic tylko po zazdrościć figury! Śliczna jak zawsze, proszę odpoczywać w spokoju" - napisała.

"Bardzo dziękuję. Wszystko dzięki zdrowej diecie i dużej ilości ruchu (jak to przy dzieciach") - odpisała Tuchlińska.