Nie żyje Julian Dunin-Holecki, syn Danuty Holeckiej i Krzysztofa Dunina-Holeckiego. "9 lipca 2024 r. w wieku 31 lat zmarł Julian Dunin-Holecki, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku rodzina" - napisano w nekrologu.

Julian Dunin-Holecki zmarł w wieku 31 lat i nie podano do wiadomości publicznej informacji o przyczynie jego śmierci. Był jednym z bliźniaków, które w 1993 r. urodziła była prezenterka TVP. Pięć lat temu wziął ślub ze swoją ukochaną.

Pogrzeb Juliana Dunina-Holeckiego odbył się 15 lipca w kościele pw. św. Kazimierza w Warszawie. Pojawiły się na nim tłumy - rodzina, przyjaciele, współpracownicy i pacjenci, bo zmarły syn Danuty Holeckiej był lekarzem ortopedą m.in. w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.

W uroczystościach pogrzebowych udział wzięli także m.in. poseł PiS Marek Suski oraz Anna Popek. Podczas ceremonii przekazano prośbę do żałobników, by zamiast kwiatów wpłacali datki do puszek na cel charytatywny.