Krzysztof Kowalewski był wybitnym aktorem filmowym i teatralnym. Można go było oglądać m.in. w filmach Stanisława Barei "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz", czy "Miś". Grał także w serialach "Król przedmieścia", czy "Daleko od noszy".

Prywatnie aktor był dwukrotnie żonaty. Jego pierwszą wybranką była kubańska tancerka Vivian Rodriguez, drugą aktorka Agnieszka Suchora. Przez wiele lat aktor był także w związku z Ewą Wiśniewską.

Z kim zaręczyła się wnuczka Krzysztofa Kowalewskiego?

Okazuje się, że wnuczka aktora, czyli Sacha Kowalewski właśnie się zaręczyła. Dziewczyna na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jej ojciec to Wiktor, czyli pierworodny syn aktora z małżeństwa z Kubanką.

Sacha podobnie jak jej dziadek para się aktorstwem. Uczyła się na Ruskin School of Acting, zagrała także w filmie "Proceder", gdzie wystąpił także jej dziadek.

Niespodzianka! Jesteśmy zaręczone!!! Wczoraj poprosiłam Marcelę o rękę w miejscu, w którym po raz pierwszy spotkaliśmy się z przyjaciółmi i rodziną. Na naszej pierwszej randce zwróciłam się do niej i powiedziałam: "Mam co do ciebie dobre przeczucia" - napisała na swoim Instagramie.

Krzysztof Kowalewski nie doczekał tego ważnego dla wnuczki momentu. Zmarł w wieku 83 lat, w styczniu 2021 roku.