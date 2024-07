Marek Kondrat dał się poznać widzom m.in. rolami w takich filmach jak "Zaklęte rewiry", "Pułkownik Kwiatkowski", "Dzień świra", czy serialach "W labiryncie" oraz "Ekstradycja". Był za nie wielokrotnie nagradzany.

Reklama

Marek Kondrat po 40 latach zrezygnował z aktorstwa

W 2007 roku po 40 latach od filmowego debiutu aktor ogłosił, że kończy z aktorstwem. Co prawda brał udział w projektach aktorskich m.in. użyczył głosu Tytusowi de Zoo, ale na stałe nie wrócił do grania. Zaczął występować w reklamach i handlować winem. Przeprowadził się do Hiszpanii a prywatnie związał z córką Grzegorza Turnaua - Antoniną. Ich związek wywołał sporo kontrowersji ze względu na dzielącą ich różnicę wieku.

Marek Kondrat szczerze o miłości i samotności

W jednej z opublikowanych ostatnio rozmów w książce Jolanty Kwaśniewskiej i Jakuba B. Bączka "Tacy Sami. Szczerze o samotności" Marek Kondrat szczerze wypowiedział się na temat samotności i swojego małżeństwa.

Mało kto pyta o miłość… Bo w nią nie wierzą. Mało kto doświadcza czegoś tak wręcz nadprzyrodzonego, nieznającego podziału wynikającego z wieku czy różnic kulturowych - stwierdził Kondrat.

Padły także słowa na temat samotności.

Staram się być dowcipniejszy, niż jestem z natury. Wolę zatem czas spędzony z książką czy z szachami, w które gram namiętnie, bo ewidentnie prowokują do dobrej jakościowo samotności - powiedział. I dodał, że zadziwiające w ludzkiej naturze jest to, że "człowiek boi się samotności, a z drugiej strony bardzo często się na nią sam skazuje".