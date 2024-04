O Marku Kondracie zrobiło się ostatnio głośno, gdy pojawił się na nagraniu na Instagramie magazynu, który zajmuje się gastronomią i nowinkami kulinarnymi. Internauci porównali go do Anthony'ego Hopkinsa. To właśnie na tym nagraniu aktor zdradza, jakie najtańsze wino wypił w swoim życiu.