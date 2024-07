Daniel Olbrychski to polska gwiazda nr jeden. Zagrał wiele wspaniałych, kultowych ról. Z jednej z nich chciał zrezygnować, bo stał się obiektem nagonki. Do tego stopnia go niektórzy znielubili, że nie chcieli nawet z nim jechać tramwajem. Posypały się wyzwiska. Aktor bardzo to przeżył.