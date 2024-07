Katarzyna Bosacka i Marcin Bosacki byli małżeństwem przez 26 lat. Nic nie wskazywało, że ta para już niebawem weźmie rozwód. W kwietniu ubiegłego roku obydwoje świętowali kolejną rocznicę ślubu. Chwilę później mężczyzna oświadczył, że odchodzi do innej kobiety.

Katarzyna Bosacka rozwiodła się z mężem po 26 latach małżeństwa

Wiadomość o rozstaniu i rozwodzie Bosackich zelektryzowała media. Katarzyna Bosacka nie ukrywała swoich emocji. Otwarcie mówiła i pisała, że mocno ją to dotknęło. Starała się jednak uporządkować swoje życie i cieszyć się nim. W połowie marca doszło do rozwodu pary. Rozprawa jak donosił "Fakt" miała trwać jedynie 34 minuty.

Rok po rozstaniu Katarzyna Bosacka zamieściła na Instagramie wpis, w którym podsumowała ostatnie miesiące. Nie ukrywała, że było jej ciężko, ale wierzy, że w życiu wszystko jest po coś.

Refleksyjny wpis dziennikarki

Dokładnie rok temu moje życie wywróciło się do góry nogami, boleśnie strącając mnie w rozpaczDziś wiem, że to, co wtedy było niewyobrażalne, stało się możliwe. Że wszystko w życiu jest po coś. Że każdy kryzys można pokonać i przekuć w naprawdę dobrą zmianę. Wiele zależy od nas samych- napisała.

Stwierdziła, że jest już na tyle silna, że idzie dalej przez życie z podniesioną głową. Życzyła tym, którzy są w podobnej sytuacji, by wierzyli w lepsze jutro. W jej wpisie padły też słowa o miłości.

Przez ten rok wiele się nauczyłam, dużo zrozumiałam, popatrzyłam na to, co było, z dystansem. Dziś, silniejsza i mądrzejsza, śmiało kroczę ku słońcu. Trzymam też kciuki za wszystkich, którzy dziś, tak jak ja rok temu, stoją na rozstajach dróg. Zapewniam Was: jest nowe życie po Wielkiej Zmianie, ba, nawet lepsze, szczęśliwsze i jeszcze bardziej wypełnione miłością - czytamy.